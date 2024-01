Torna l'iniziativa "Regalo riciclato" per sostenere l'associazione Help

Dopo lo stop a causa della pandemia, quest'anno torna l'iniziativa benefica del regalo riciclato, giunta alla sedicesima edizione. Se a Natale si sono ricevuti regali non graditi, l’associazione Help invita a portarli per la lotteria del “Regalo Riciclato in Maschera”.

L’evento è in programma sabato 27 gennaio al Circolo Arci del Badulerio, in via Ferrer 1 a Domodossola. Si parte alle 20.15 con una cena a base di polenta. seguita dall’incanto delle offerte. Queste ultime saranno proprio i regali non graditi che ciascuno dei partecipanti porterà, ben impacchettato: il ricavato dell’incanto sarà devoluto all’associazione Help, che lo userà per ampliare la scuola Diatta in un villaggio del Senegal meridionale, Zuinguinchor, nell’area del Casamance.

Gli organizzatori invitano tutti a venire mascherati alla festa; la maschera più brutta otterrà un premio. Per la cena occorre prenotare entro sabato 20 gennaio, chiamando Stefania al numero 340 9894092: il prezzo è 22 euro. “L’idea del regalo riciclato – spiega Stefania Pastore, vicepresidente dell'associazione Help - è nata dal rientro del mio primo viaggio in Casamance. Ero ritornata sotto Natale, e vedendo l’eccessivo consumismo della festa con regali, a volte non graditi, ho pensato all'iniziativa”.