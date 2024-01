Quarto posto per Francesca Barale nella seconda tappa al Santos Tour Down Under Women, gara ciclistica che si corre in Australia.

L’ossolana, dopo il sesto posto nella prima tappa, si è piazzata quarta dietro la vincitrice Cecilia Uttrup Luwig. Seconda e terza altre due italiane: Soraya Paladin e Sofia Bertizzolo.

Con questi due brillanti piazzamenti Francesca Barale è settima in classifica e prima tra gli Under 23 anni.