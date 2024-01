Aperto il cantiere sulle provinciali tra Varzo e San Domenico

È tutto pronto per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza e ampliamento di alcuni tratti della strada che collega Varzo e San Domenico. Il progetto era stato presentato a novembre, e ora il cantiere è stato ufficialmente aperto. Presente il presidente della provincia del Vco Alessandro Lana: “Soprattutto la collaborazione nata tra Provincia e Comune di Varzo è riuscita a sbloccare i fondi che diversamente sarebbero andati persi”, ha dichiarato.

L’intervento, dal costo totale di 3 milioni di euro, è stato finanziato con fondi regionali e interesserà tre diversi punti delle strade provinciali 153 e 93, la Varzo-Gebbo e la Gebbo-San Domenico; in particolare, i punti critici sono Bolim, San Bernardo e Maulone. I lavori sono stati affidati alla ditta Civelli di Gavirate (in provincia di Varese). Il presidente Lana ha espresso la propria soddisfazione per l’avvio di un intervento molto atteso e importante per risolvere alcuni problemi che da molti anni venivano costantemente segnalati da cittadini, turisti e amministratori della Val Divedro.

Il cantiere è stato organizzato, spiega il presidente della provincia, in modo da limitare il più possibile i disagi per chi transita sulle provinciali 153 e 93, ma anche per non intralciare i lavori attualmente in corso sugli impianti sciistici di San Domenico. In località Maulone, invece, verrà chiusa la strada a causa di un intervento che prevede il taglio di una porzione di roccia; la chiusura sarà limitata ai tempi strettamente necessari per portare a termine il lavoro. Negli altri casi, sarà possibile transitare con senso unico alternato.