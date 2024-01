Volontariato in Grecia con Eurodesk Vco

Per i giovani che amano viaggiare, incontrare coetanei di tutta Europa e partecipare a un'esperienza formativa e stimolante, Eurodesk Vco Vedogiovane offre una bella opportunità di volontariato internazionale in Grecia.

L'opportunità è offerta ai giovani tra i 18 e i 30 anni appassionato di memoria storica e sostenibilità: a maggio potranno partire per un progetto di volontariato internazionale in Grecia che si svolgerà a Kryoneri Korinthias, un affascinante villaggio di 970 abitanti situato in una zona rurale, a meno di 2 ore da Atene. I ragazzi avranno l'opportunità di vivere e lavorare a stretto contatto con giovani provenienti da Grecia, Austria, Finlandia, Spagna e Turchia, creando una rete internazionale di amicizie e condivisione di esperienze.

I partecipanti contribuiranno all'allestimento di sentieri della Memoria nell'ambito del progetto "Remembrance Trails" e saranno coinvolti attivamente nella preservazione della storia e nella promozione della sostenibilità, lasciando un impatto duraturo sulla comunità locale. Ai partecipanti vengono offerti alloggio, vitto e viaggio, grazie ai fondi del Corpo Europeo di Solidarietà che supporteranno l'esperienza di volontariato.

Per candidarsi si può contattare Eurodesk Provincia del Vco / Vedogiovane al numero 3483649459 tramite WhatsApp. L'iniziativa rientra tra le azioni del progetto "Generazione Europa" di Provincia del Vco, Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico, Comuni Fondo Giovani Provincia del Vco e Vedogiovane.