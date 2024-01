Lutto in Vigezzo per la scomparsa di Dorino Bottegal, custode degli antichi mestieri

Avranno luogo domani, martedì 16 gennaio alle 14.30 a Toceno le esequie di Dorino Bottegal. Il vigezzino è scomparso a 70 anni. Dorino, sposato con Battistina Ferraris da cui ha avuto tre figli (Giovanni, Italo e Claudio), era un volto molto noto in Valle Vigezzo.

Persona che ha sempre preferito il fare, al dire, grande appassionato delle tradizioni e degli antichi mestieri locali, abile lavoratore della pietra, a Toceno era molto vicino alle attività del paese, sempre pronto a dare una mano agli Alpini e alle altre associazioni. A Craveggia, oppure alle fornaci della Valle Loana e non solo: come non ricordare l’impegno di Dorino nella promozione delle antiche tecniche per la produzione della calce, del carbone, dell’affresco? Tutte queste attività promosse da Giuseppe, William e dagli altri amici, lo vedevano sempre pronto a dare il suo contributo, nelle tante dimostrazioni a favore di turisti, scolaresche e appassionati: intento nella preparazione della carbonaia, nel procedimento di ottenimento della calce, e tanto altro.

Come nelle attività organizzate dall’associazione Arte in Atelier. Dorino, sempre in prima linea ma sempre un passo indietro, mai alla ricerca del protagonismo: semplicemente, mosso da impegno e discrezione. Un artigiano appassionato delle tradizioni, entusiasta di quel che faceva: glielo si leggeva sul volto, da quella gioia negli occhi, mentre era intento ad effettuare la “sfioritura” partendo dalla roccia calcarea, per ottenere il latte di calce e poi il grassello oppure mentre si cimentava nella realizzazione dell’intonaco e infine dell’affresco. Dorino, genuino custode degli antichi mestieri.