Parte la Coppa Italia di Promozione e Prima Categoria

Questo weekend inizia ufficialmente la stagione calcistica per Promozione e Prima Categoria, con la disputa delle prime gare di Coppa Italia e Coppa Piemonte.

Per la Coppa Italia di Promozione, domenica alle ore 15 scenderanno in campo Juve Domo e Ornavassese, in un derby ossolano quasi inedito,il Feriolo sarà di scena ad Arona e l’Omegna ospiterà la Dufour Varallo.

Tutte le gare sono la partita di andata del primo turno ad eliminazione diretta, il ritorno si disputerà giovedì 12 settembre.

Anche per la Coppa Piemonte di Prima categoria tutte le partite si giocheranno domenica alle ore 15.

Per il girone 1 al “Poscio” si sfidano Virtus Villa e Varzese (riposa il Vogogna), mentre per il girone 2 al “Boroli” si gioca Gravellona San Pietro - Fondotoce (riposa la Cannobiese). I triangolari verranno disputati con gare di andata e ritorno. Tutti i prossimi turni si giocheranno in infrasettimanale, sempre di giovedì.