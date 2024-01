Ancora pochi giorni per ammirare le fotografie del concorso "Il Parco in un anno"

Il concorso fotografico “Il Parco in un anno”, indetto la scorsa estate dall’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola, sta per giungere al termine. Le 14 fotografie vincitrici, che hanno ricevuto il maggior numero di “like” sulla pagina Facebook dell’Ente, sono state pubblicate sul calendario 2024 dei Parchi, e rimangono esposte all’Ossola Outdoor Center ancora per pochi giorni.

Le fotografie sono visibili, infatti, al centro commerciale di Crevoladossola fino al 31 gennaio. Sempre tramite le pagine social è possibile, fino a quel giorno, continuare a votare per decretare il vincitore assoluto del concorso.