A Formazza i pazienti saranno visitati nella 'telecabina medica'

Formazza amplia il servizio sanitario per i suoi residenti. Succede con l’entrata in funzione della telecabina medica. L’apparecchiatura, prodotta dalla ditta francese H4D, permette ai formazzini di essere assistiti a distanza dal proprio medico di fiducia ma anche da specialisti.

Il progetto è partito un anno fa. Questa mattina l’inaugurazione del macchinario, posizionato nel locale adibito a studio medico all’interno del Municipio di Formazza. I pazienti accederanno al servizio tramite prenotazione contattando il medico di famiglia. La dottoressa Elena Achilli, in base alla sua disponibilità, incontrerà e visiterà in collegamento i pazienti. Sia lei che le Operatrici socio sanitarie che assisteranno in loco i formazzini hanno seguito un corso di formazione.

I servizi forniti dalla “Consult station” sono diversi : la misurazione del peso e dell’altezza per esempio. La telecabina dispone anche di un termometro, ossimetro, sfigmomanometro, otoscopio, termoscopio, elettrocardiogramma. Si può anche misurare la glicemia. Per avere i servizi specialistici come dermatologo o otorinolaringoiatra occorre prenotare la visita tramite Cup.

“Si completa un percorso che ci permette di dare una risposta alla cronica carenza di personale” le parole soddisfatte della direttrice generale dell’Asl del Vco, Chiara Seripieri.

Di giusta compensazioni valutate le condizioni di partenza ha invece parlato la sindaca formazzina,Bruna Papa.

Al taglio del nastro di questa mattina c’era il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che ha voluto parlare di questo progetto come di un tassello importante nel più ampio progetto di sviluppo della medicina territoriale in Piemonte.