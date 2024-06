Sessanta atleti a Verampio per ''On the road ski'' VIDEO

Sabato 1 giugno, a Crodo, nella frazione di Verampio, lo sci club Valle Antigorio ha organizzato la prima giornata intitolata 'On the road ski' ovvero sciare su strada, rivolta ai ragazzi dai 6 ai 18 anni che praticano sci di fondo e discesa nel nostro territorio del VCO.

Hanno partecipato 60 atleti che si sono cimentati in un circuito su asfalto ed hanno praticato il Biathlon (skiroll + carabina laser).

Durante la giornata i ragazzi hanno potuto allenarsi in uno slalom tra paletti posizionati sulla strada utilizzando skiroad e rollerblade.

I ragazzi sono stati entusiasti di cimentarsi in questo sport che sta riscuotendo un grande interesse a livello Nazionale.

Durante l’estate, sono in programma altre 3 giornate per praticare il Biathlon, organizzate dagli sci club del territorio: a luglio in Valle Vigezzo, settembre in Valle Formazza e in Valle Anzasca.

Una parte del progetto è stato finanziato dalla Fondazione Comunitaria VCO bando Giovani.

L’idea degli organizzatori dello sci club Valle Antigorio è quello di riproporlo anche il prossimo anno.

Sci club Valle Antigorio