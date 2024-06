Trovato a Crodo il corpo del dottor Gualtiero Savio

E' stato purtroppo ritrovato senza vita Gualtiero Savio. Il corpo del medico 73enne è stato trovato intorno alle 18, dopo una giornata di ricerche lungo il Toce alle porte di Crodo. Il professionista ossolano era scomparso la scorsa notte dalla sua abitazione a Crodo. Da mercoledì mattina Vigili del fuoco, Sagf e uomini del Soccorso Alpino lo hanno cercato, nei pressi del fiume Toce anche con l'ausilio dell'elicottero dei Vigili del fuoco e dei droni. Nel pomeriggio era stato chiesto ad Enel di abbassare il livello del fiume dove si temeva potesse trovarsi il corpo.

Savio era molto conosciuto in tutta la valle, ma anche a Domodossola dove per anni aveva lavorato, prima in ospedale, poi come medico mutualista. Dal 2016 al 2021 Savio aveva anche ricoperto l'incarico di consigliere comunale dopo essere stato eletto nelle fila della lista civica del sindaco Lucio Pizzi.