Domosofia: per la sesta edizione del festival si parla di "Talento"

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2024 di Domosofia, il Festival delle idee e dei saperi che ogni anno invita a riflessioni sul mondo che ci circonda e nel quale siamo sempre più inseriti. Anche quest’anno la manifestazione, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, si presenta con un interessante programma che animerà la città di Domodossola. L’evento si svolge in partnership con la Fondazione Paola Angela Ruminelli e con l’Associazione Ars.Uni.Vco Ets.

La manifestazione si svolge dal 13 al 15 settembre: tre giorni in cui le piazze e le vie del centro storico di Domodossola saranno popolate da persone attratte dalle articolate proposte che spaziano tra incontri, conferenze, laboratori e momenti musicali.

Quest’anno il tema centrale che legherà tutto il calendario di Domosofia sarà il “Talento”, ovvero la manifestazione straordinaria delle capacità umane che si esprime in tutti i campi, dall'arte allo sport, dalla scienza alla letteratura.

L’edizione 2024 del Festival intende proporre, confidando in un ampio pubblico, talk show, conversazioni con autori e incontri che possano essere vissuti come momenti di crescita personale e di comunità: riconoscere l'importanza e investire nel talento può favorire lo sviluppo e contribuire alla costruzione di una società più inclusiva ed equa.

L’amministrazione comunale domese spiega il tema di fondo di questa nuova edizione di Domosofia tramite una citazione di Ernest Hemingway: “Il suo talento era naturale come il disegno tracciato dalla polvere sulle ali di una farfalla. In un primo tempo non lo capì più di quanto lo capisca la farfalla. Solo più tardi si rese conto delle sue ali danneggiate. Non riuscì più a volare perché era scomparso l’amore per il volo e poté solo ricordarsi di quando volare non gli era costato il minimo sforzo”.

L’obiettivo principale, tramite il dialogo con importanti ospiti, è dunque quello di comprendere come si possa agevolare e sfruttare il proprio talento, cosa debba mettere in atto una società per incentivare i talenti e come si possa non disperdere i talenti che abbiamo. Tante le sfumature del tema: durante i giorni della manifestazione si cercherà di approfondire il concetto di talento, che spesso emerge come un dono naturale, questa combinazione unica di abilità, creatività, intelligenza e dedizione che consente ad un individuo di eccellere in un determinato ambito nel corso della vita e di contribuire, con il talento, alla crescita sociale. Inoltre, si cercherà di fornire risposte che possano evitare la dispersione del talento.