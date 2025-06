Ad Antrona un convegno sugli impianti idroelettrici storici sull'Ovesca

Nella giornata di domani, venerdì 6 giugno, alle 9, in occasione dell’edizione 2025 del “Dams & Reservoirs Day”, Enel Green Power organizza un evento articolato per conoscere la storia e le caratteristiche degli impianti idroelettrici collegati all’asta dell’Ovesca, in Valle Antrona.

Il convegno del mattino si terrà ad Antrona Schieranco, in Valle Antrona, dove l’asta dell’Ovesca compie un secolo di vita, e affronterà i temi della manutenzione sugli impianti idroelettrici storici: dalle autorizzazioni per interventi su strutture con vincolo paesaggistico o monumentale, alla valutazione di componenti di impianto costruiti in origine con norme diverse dalle attuali, passando da complesse situazioni manutentive su organi di scarico di dighe studiati con criteri distanti da quelli moderni. Interverranno tecnici di Enel, Edison e professionisti esterni. Nel pomeriggio è in programma una visita tecnica su due possibili impianti in alternativa, condotta da personale Enel.

Le iniziative sono inserite all’interno del calendario del “Dams & Reservoirs Day”, la seconda edizione di un evento organizzato a livello italiano dalla Itcold, il Comitato Nazionale Italiano per le Grandi Dighe (l’associazione culturale e scientifica che ha il compito di promuovere e agevolare lo studio delle tematiche sul territorio).

La manifestazione comprende una quarantina di eventi in tutta Italia, dalle Alpi agli Appennini, isole comprese: visite tecniche a dighe, invasi e impianti; giornate di studio e approfondimento; iniziative di carattere sportivo e culturale. L’obiettivo è quello di favorire una più ampia informazione e comunicazione sulla funzione delle dighe: un tema che riguarda milioni di italiani e che abbina aspetti di natura ambientale, economica, energetica e di sicurezza e che sta assumendo in questi ultimi anni sempre più rilevanza strategica per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, della transizione energetica e per affrontare le sfide del programma d’azione globale dell’Agenda 2030.