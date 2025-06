Acqua Novara.Vco: maxi finanziamento europeo da 150 milioni di euro per migliorare il servizio idrico del territorio

Grazie a un’importante operazione finanziaria a livello europeo, Acqua Novara.Vco riceverà 150 milioni di euro per modernizzare e rendere più efficiente e resiliente il servizio idrico nei 138 comuni delle province di Novara e del Vco.

Il finanziamento – il primo siglato tra Bei (Banca Europea per gli Investimenti) e la società del servizio idrico integrato – è reso possibile da una garanzia di Sace (per due terzi dell’importo) e dal programma InvestEU dell’Unione Europea. In totale, l’operazione sosterrà un piano di investimenti da 300 milioni di euro entro il 2030.

Le risorse saranno impiegate per: realizzare nuovi impianti e ammodernare le strutture esistenti per il trattamento delle acque reflue; ⁠potenziare la rete idrica per ridurre le perdite; migliorare la qualità dell’acqua e rafforzare il sistema di fronte a eventi climatici estremi, sempre più frequenti anche nel nostro territorio. L’obiettivo è chiaro: garantire un servizio idrico più moderno, efficiente e sostenibile, a beneficio diretto di oltre 450.000 cittadini del Novarese e del Vco.

“Un passo fondamentale per la sicurezza idrica e la tutela ambientale del nostro territorio - ha dichiarato Emanuele Terzoli, presidente di Acqua Novara.Vco -. Questo finanziamento conferma la solidità del nostro piano industriale e ci permetterà di rispondere in modo concreto agli effetti dei cambiamenti climatici. Ringraziamo Bei e Sace per la fiducia e il sostegno”.

“Investire nell’acqua significa investire nella salute pubblica, nel territorio e nel futuro - ha sottolineato Gelsomina Vigliotti, vicepresidente Bei -. Siamo orgogliosi di sostenere per la prima volta Acqua Novara.Vco, grazie anche alla garanzia Archimede di Sace e al programma InvestEU”.

"Il nostro impegno è volto a sostenere la competitività e l’innovazione delle imprese italiane e siamo lieti di essere al fianco di Acqua Novara.Vco con la nostra garanzia Archimede, per l’ammodernamento e il potenziamento del sistema idrico. Un progetto strategico che, in sinergia con Bei, migliorerà il servizio e la resilienza delle infrastrutture in Piemonte” ha dichiarato Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace.