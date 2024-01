Al Corso torna il Cineforum 'Mauro Magrì'

L’Associazione Cineforum Domodossola “Mauro Magrì” comunica che giovedì 8 febbraio comincerà una nuova stagione, la 36esima della storia dell’Associazione.

Quest’anno la partenza è stata posticipata, rispetto alle date abituali, andando incontro alle richieste di alcuni soci di avvicinarci alla bella stagione, cosa che ci permette anche di selezionare film della

stagione in corso e quindi di recentissima uscita. Come nella scorsa stagione, l’organizzazione sarà condivisa con il Cinema Corso: se la selezione dei film, la preparazione delle schede, la gestione delle comunicazioni con i soci e con la stampa e la presentazione delle serate resta in mano all’Associazione, la gestione economica sarà totalmente in carico al gestore della sala, che si occuperà dell’emissione dei biglietti e della gestione degli introiti.

Per i soci non cambierà nulla, se non una differente offerta di tessere e biglietti.

La stagione sarà composta da 15 serate, tutti i giovedì dall’8 febbraio al 23 maggio, con un’unica sosta per la festività del 25 aprile. La selezione non è stata semplice, vista la quantità di pellicole di valore che sono uscite nell’ultimo anno. Come detto, la selezione è di recentissima uscita (tutti, tranne due, sono stati distribuiti in Italia da ottobre 2023 in avanti; quattro sono addirittura del 2024). Per l’ultimo titolo della stagione ci siamo riservati una casella vuota, in modo da poter scegliere a tempo debito una pellicola in uscita in primavera.

Come sempre, la selezione spazia tra culture, Paesi e generi diversissimi. Dallo houmor nero scandinavo di Sick of myself, al dramma sociale nella provincia lombarda di Cento domeniche; dal thriller francese di Anatomia di una caduta alla ricostruzione storico-letteraria di Emily. La lista dei registi include maestri come Wim Wenders, Aki Kaurismäki, François Ozon e Michel Gondry, oltre che l’ultimo (probabilmente ultimo per davvero) Woody Allen. Alle piccole produzioni indipendenti, si alternano i grandi film premiati a Cannes, Venezia e Berlino.

Il tesseramento avverrà durante le serate, prima dello spettacolo, oppure in prevendita al Cinema Corso negli orari degli proiezioni. La tessera per l'intera stagione avrà un costo di 90 euro. Si tratta dell'usuale tessera FIC emessa dalla nostra Associazione, che darà diritto ad un biglietto di ingresso gratuito per ogni serata (questa formalità dello "sbigliettamento" si rende necessaria poiché sarà il Cinema Corso ad emettere i biglietti di ingresso). Anche quest’anno non saranno previste tessere ridotte, ma ci sarà la possibilità, per chi non è provvisto di tessera intera, di acquistare il biglietto per un singolo ingresso al costo di 8 euro.

Qui sotto riportiamo il calendario completo.