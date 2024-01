''La squadra ha giocato bene, peccato per gli episodi che ci hanno danneggiato''

‘’Non mi lamento mai degli arbitri ma domenica siamo stati danneggiati. La cosa positiva è che la squadra ha giocato bene. Siamo usciti con i complimenti dei giocatori della Union Novara e inoltre sto recuperando Elca’’.

Gianni Lipari, allenatore dell’Ornavassese, mastica amaro per la sconfitta – immeritata – della sua Ornavassese in quel di Novara, partita diretta in modo negativo da Leone di Collegno. I neri restano in testa aalla classifica di Prima, nonostante il ko nel novarese. Una partita falsata dalla direzione arbitrale che ha penalizzato i neri che ora hanno sul collo il fiato del Trecate che si è avvicinato a un punto vincendo in casa contro il Bagnella.

‘’Una giornata storta dell’arbitro – afferma l’allenatore dopo il ko di domenica - . Ma se giochiamo come abbiamo fatto domenica ce la giochiamo sino alla fine. Peccato solo che prima ci è stato negato un rigore palese sul dischetto per atterramento di Fioretti e poi abbiamo subito la ripetizione del penalty che Fovanna aveva parato. Neppure la Union aveva reclamato perché il loro giocatore dopo la parata di Fovanna era già andato sul corner per batterlo’’.

‘’Elca ha fatto un gran gol. Si sta allenando da due settimane e ormai è recuperato. – dice il tecnico - . Noi restiamo competitivi ma è chiaro che i complimenti non ci bastano: purtroppo nel corso della stagione gli episodi negativi ci sono e vanno messi in conto’’.