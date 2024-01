Sci club ossolani impegnati in Trentino VIDEO

Sci club ossolani del fondo impegnati in Trentino al Lago di Tesero. Valle Antigorio, Valle Anzasca, Val Formazza e Val Vigezzo con 30 ragazzi nelle diverse categorie (baby, cuccioli, ragazzi, allievi) hanno gareggiato sabato con baby e cuccioli mentre domenica rcon agazzi e allievi.

Partenza mass start tecnica classica per un totale di 1500 partecipanti. Gara internazionale con atleti provenienti da tutte le regioni italiane e anche da altre nazioni come Slovenia, Croazia, Spagna e Repubblica Ceca.



Posizionamenti:

Baby femminile:

5° Arhire Sveva - sci club Valle Anzasca

42° Pella Aurora - sci club Valle Anzasca

69° Pedro Zucchi Maria - sci club Valle Antigorio

74° Castiglioni Viola - sci club Formazza



Baby Maschile:

20° Longoborghini Cristian - Sci Club Valle Antigorio

76° Bini Nicolò - sci club Valle Antigorio

95° Ferraris Davide - sci club Valle Anzasca

118° Bernardi Davide - sci club Valle Formazza

123° Liuzza Edoardo - sci club Valle Formazza



Cuccioli femminile:

8° Longoborghini Marta - Sci Club Valle Antigorio

95° De Min Emma - sci club Valle Antigorio

117° Margaroli Manuela - sci club Valle Vigezzo

122° Stoppini Elda - Sci Club Valle Antigorio

152° Valci Asia - sci club Formazza

157° Antonaci Aurora - sci club Valle Antigorio



Cuccioli maschile:

78° De Min Pietro - sci club Valle Antigorio

97° Galoppini Nicolò - sci club Valle Anzasca

126° Poté Leonardo - sci club Valle Formazza



Ragazzi femminile:

88° Pella Sofia - sci club Valle Anzasca

103° Milone Francesca - sci club Valle Antigorio

127° Iacchini Karin - sci club Valle Anzasca

144° Bettegazzi Dena - sci club Valle Anzasca



Ragazzi Maschile:

99° Folchi Martino - sci club Valle Antigorio

108° Bini Sebastiano - sci club Valle Antigorio

165° Arhire Victor - Sci Club Valle Anzasca



Allievi femminile:

52° Longoborghini Anna sci club Valle Antigorio

118° Pizzi Fabiola - sci club Valle Anzasca



Allievi maschile:

95° Olzer Giorgio

Sci club Valle Anzasca

112° Bettegazzi Delsin sci club Valle Anzasca

In allegato le classifiche.