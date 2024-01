Tennis tavolo: risultati altalenanti per le formazioni ossolane. FOTO

Ripartono i campionati a squadre nazionali e regionali dopo la pausa

invernale, con risultati altalenanti per le nostre formazioni.



B2 nazionale

TT.Ossola2000 Balabiott - TT.Torino 4-5

Sconfitta di poco la nostra formazione contro la forte squadra del capoluogo regionale, un peccato perchè era l'occasione per mettere in cascina due punti fondamentali per la salvezza.molto bene Mirko Berti autore di una tripletta, non in giornata Kalem Amine che riesce a portare a casa solo un punto, mentre resta a zero Rigotti Luca che nonostante tre belle partite non riesce a far sua la vittoria.

C1 nazionale

TT.Ossola2000 Mokavit - TT.Torino 3-5Anche qui sconfitta contro la squadra torinese, che grazie al forte cinese Xu Fang parte sempre in vantaggio.Bene Mattia Delai con una doppietta e Ceciliato Elio con un punto, a secco Cesaro Gianluca sceso in campo a sostituire l'assente Visconti. Squadra sempre terza in classifica.



D1 regionale

TT.Ossola2000 Terminus - TT.Vigliano Biellese 3-3

Buon pareggio contro la prima in classifica per i nostri contro gli amici biellesi scesi in campo rimaneggiati.Buoni due punti per Loforese Romeo e uno di Daniele Stefano, mentre Cardino Leonardo stecca e resta al palo.Squadra che resta terza in classifica.



D2 regionale

TT.Ossola2000 Balabiott - TT.Oleggio 3-3

Pareggio per la nostra squadra seconda in classifica contro un ostico Oleggio.Un punto a testa per il trio Pedroli Wladimir, Vesci Federico e Ricca Luigi che mantengono quindi la seconda piazza.



TT.Ossola2000 Mulino S.Giorgio - TT.Biella 3-3

Pareggio importante anche per la seconda squadra in questa serie contro un forte Biella.Con due punti di Martelletti Paolo e uno di Casisa il pareggio e garantito, se consideriamo che la formazione era in emergenza, infatti si è visto l'esordio nella serie del giovane talento del settore giovanile Filippo Ferrari.Squadra che guadagna un'altro punto chiave per la salvezza.



D3 regionale

TT.Ossola2000 DrinkGlu - TT.Oleggio A 2-4

Sconfitta amara per la squadra degli adulti che per l'occasione fa esordire il nuovo tesserato Storni Michele che a sorpresa segna anche un punto insieme al capitano Cosimo Grassi.Peccato per Cupelli Stefano che pur lottando non aiuta i compagni a raggiungere il pareggio.



TT.Ossola2000 Giulini Rubinetterie - TT.Ossola2000 Junior 6-0

Derby per le due squadre giovanili, con quella dei grandi che vince sui piccoli ma che nonostante il punteggio netto dimostrano di essere agguerriti e migliorati, tanto da portare tre incontri al 5a set.Due punti a testa per Poletti Emil, Giulini Riccardo e Pellanda Gabriele contro i piccolo Lorini Alessio, Mocellini Federico e Grasso Samuel.

C femminile

Parte anche il campionato femminile con il primo concentramento a Oleggio dove la nostra formazione composta da Antonietti Erica e Barberis Elena ben si comporta, vincendo la prima 3-0 contro il TT.CRDC Torino, perdendo di misura 3-2 contro il Sisport Torino e perdendo poi contro la forte formazione del Biella per 3-0.