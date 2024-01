Mirella Gentili racconta Slow Food: "Il nostro ruolo è dare valore"

Se ne è sentito spesso parlare nelle ultime settimane, vista la nascita della Comunità della patata ossolana, ma quella di Slow Food è già da molti anni una realtà molto attiva sul territorio dell’Ossola. Una realtà nata con l’intento di valorizzare e tutelare il cibo e i produttori, con volontari sparsi in tutta Italia. Mirella Gentili, fiduciaria della Condotta Valle Ossola, ci spiega il ruolo che ha nel territorio.

“Il ruolo della Condotta Slow Food è quello di dare valore. Non solo ai singoli prodotti, ma anche e soprattutto ai produttori locali, che vanno tutelati. Sono passati 16 anni da quando è nata la Condotta Valle Ossola, e tutti noi che ci lavoriamo siamo volontari: facciamo questo lavoro che, apparentemente, ci porta via molto tempo e risorse, ma lo facciamo perché i piccoli produttori abbiano la risonanza che meritano”, racconta Mirella Gentili.

La Condotta ossolana è dunque molto attiva, e nel corso degli anni ha organizzato innumerevoli eventi, iniziative e incontri che hanno come protagonista il cibo. “In questi anni ci siamo occupati di iniziative che diffondessero la cultura e i valori di Slow Food”, afferma la fiduciaria della Condotta. “Per esempio, ogni anno organizziamo un incontro con una grande personalità del settore dedicato alle scuole superiori, per accrescere la consapevolezza dei ragazzi riguardo a tutto ciò che ruota intorno al cibo”. Ma non solo: “Facciamo anche le cosiddette merende mirate - spiega Gentili -. Ogni due mesi andiamo a visitare un piccolo produttore e ci facciamo raccontare la sua storia, per capire quello che fa e perché lo fa; alla fine, assaggiamo i suoi prodotti”.

L’impegno di Slow Food, come già accennato, è da sempre legato anche alle scuole: “Attualmente siamo impegnati con “Piccoli cuochi crescono”, un progetto dedicato alle classi quinte delle scuole elementari Milani: i bambini assistono a lezioni sull’alimentazione, e successivamente hanno la possibilità di maneggiare il cibo in prima persona, preparando la pasta, i dolci e molto altro”.

Per il futuro, invece, la Condotta Slow Food Valle Ossola è impegnata nell’organizzazione di nuovi appuntamenti con “Cantine in Ossola”. “È un’idea che ci è venuta ormai quattro o cinque anni fa – racconta Gentili – e ora la stiamo mettendo in pratica. Si tratta di incontri con sommelier e scrittori, seguiti da un aperitivo che ha come protagonista il vino. Il prossimo appuntamento è in programma per il 23 febbraio con lo scrittore Angelo Peretti, che ha scritto un libro molto divertente dal titolo “Esercizi spirituali per bevitori di vino”. Lo incontreremo e poi degusteremo piatti realizzati con le patate di Masera, fornite da un piccolo produttore”.