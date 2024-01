Stop al rinnovo dello sfruttamento della 'Gaudenziana'

Stop alla produzione dell’acqua minerale ‘’Gaudenziana’’. La società 'Bognanco Acqua Minerali srl' si è vista negare la proroga della concessione dello sfruttamento della sorgente della Gaudenziana, una delle tre acque prodotte dalla società bognachese che fa capo all’imprenditore greco Haralabos Melenos.

Lo stop è arrivato dagli uffici della Provincia del Vco che bocciato il rinnovo, decisione che avrebbe motivazioni tecnico-burocratiche ma che di fatto mette in difficoltà la società di produzione ed imbottigliamento poiché la ‘’Gaudenziana’’ è l’acqua più rinomata delle tre che sgorgano dalle viscere della valle. Le altre due sono Ausonia e San Lorenzo.

Ossolanews aveva cercato un anno fa di avere una intervista da Melenos per fare il punto della situazione dell’attività di imbottigliamento delle acque minerali, un’attività storica per l’Ossola. Ma anche per capire cosa stesse investendo la società che in passato era stata il fulcro dello sviluppo della valle laterale dell’Ossola. Società, di cui risulta come socio unico Melenos, che a fine 2023 risultava con un capitale sociale di 95 mila euro e 6 addetti in forza. Ma le nostre richieste erano più volte cadute nel vuoto.