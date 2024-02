Nasce il Comitato inquilini per fermare il degrado del Villaggio Sisma

Nasce a Villadossola il Comitato inquilini del Villaggio Sisma. Obiettivo? Combattere il degrado del villaggio.

L’assembla di mercoledì sera ha visto rinascere il Comitato inquilini che dovrà avere un rapporto con Atc (Agenzia Territoriale per la casa) e il Comune di Villadossola per avere delle risposte, sino ad oggi mai soddisfatte, dall’ente che gestisce il patrimonio immobiliare. Un villaggio storico che da tempo qualcuno pensa debba diventare ‘patrimonio dell’Umanità’.

Una serata calda nel corso della quale sono intervenuti diversi inquilini a lamentare la scarsa attenzione di Atc sulle case.

‘’La ristrutturazione fatta nel 1990 non ha avuto poi alcun seguito e per chi ci abita le condizioni sono spesso problematiche’’ ha detto Renato Zaretti, tra i promotori della serata.

I nodi elencati sono molti: camini pericolanti, caldaie che funzionano male, scarichi che non vanno, calcinacci che si staccano, acqua piovana che penetra nelle case. ‘’Io stesso ho chiamato otto volte Atc: nessun intervento’’ ha detto Zaretti.

Ma non è stato il solo ad elencare i problemi del Villaggio e a denunciare ‘’che il geometra non risponde alle loro telefonate’’. Un problema importante per Villadossola che, come ha aggiunto Graziano Zaretti, ‘’ha un terzo dei suoi abitanti alloggiati in case popolari’’. L’ex sindacalista ha ricordato che le passate amministrazioni avevano proposto di far assegnare gli alloggi ai lavoratori dipendenti che lavorano a Villa. ‘’Atc vuol solo riscuotere gli affitti – ha aggiunto - mentre Villa è diventata la valvola di scarico di altri comuni e per la nostra città si è creato un vero problema sociale’’.

Pesanti critiche sono state fatte durante la serata anche all'indirizzo del presidente di Atc.

All’incontro era presente anche il sindaco Bruno Toscani, che ha affermato: ‘’I problemi ci sono, la decisione di fare un comitato è lodevole e importante’’. Ha poi ricordato il perché ad oggi ci siano ancora appartamenti non assegnati e rimarcato il problema degli affitti non riscossi che ricade sul Comune.

Alla fine è stato creato il Comitato inquilini. Del quale però non ha voluto far parte il Comitato di quartiere, decisione che ha suscitato qualche critica. Una defezione certo poco spiegabile visto che il quartiere Nord è in pratica il Villaggio Sisma.