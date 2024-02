Sicurezza sul lavoro, un incontro di formazione e condivisione con Cgil Novara e Vco

Il 31 gennaio, presso la sede Cgil di Borgomanero, si sono riuniti un centinaio di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per un momento di formazione e condivisione che ha visto il celebre magistrato Raffaele Guariniello tenere un approfondimento sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I partecipanti sono delegati Cgil – occupati in aziende di diversi settori nei territori di Novara e Vco – e svolgono ogni giorno un’attività delicata e fondamentale: eletti dagli altri lavoratori sorvegliano la qualità dell’ambiente di lavoro, partecipano alle varie fasi del processo di prevenzione dei rischi, agiscono da punto di riferimento tra datore di lavoro, dipendenti, sindacati e istituzioni.

“La Cgil di Novara e Vco vuole tenere alta l’attenzione alla luce di quanto emerso negli scorsi mesi – si legge in una nota del sindacato - gli ultimi dati disponibili del 2023 mostrano infatti 2.487 infortuni a Novara e 979 nel Vco; 103 malattie professionali a Novara e 23 nel Vco; 3 incidenti mortali a Novara e 4 nel Vco. Resta ancora molto lavoro da fare; da un cambiamento radicale del rapporto con la sicurezza all’interno della cultura imprenditoriale – spesso vista come un costo superfluo – fino all’aumento delle assunzioni di ispettori per incrementare i controlli; dobbiamo impegnarci affinché le reportistiche mostrino un solo valore: zero”.