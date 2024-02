Elia Cosentino campione europeo di K1 per il secondo anno consecutivo

Il coach/papà Luca Cosentino in foto con il figlio pluricampione Elia Cosentino

Elia Cosentino è campione europeo di k1 per il secondo anno di fila. I combattimenti all'European league si sono svolti tra il 3 e il 4 febbraio a Milano con 600 atleti iscritti in diverse categorie e stili (boxe, kickboxing, k1, muay thai, mma) e 12 nazionalità differenti. Elia Cosentino si aggiudica il titolo nel k1 (calci pugni ginocchiata).

L'ormai confermato piccolo campione, due settimane aveva primeggiato in un match di thai boxe. "Ora ci fermiamo un po' per i combattimenti, almeno con mio figlio Elia" spiega il coah e papa' Luca Cosentino. "Dobbiamo farlo rifiatare e per recuperare qualche acciacco fisico dovuto ai colpi nei ravvicinati match. Ringraziamo ancora chi ci ha supportato mentalmente con il proprio caloroso tifo e i messaggi".