Via al tesseramento per l'Avas Ossola: si cercano giovani volontari

Si è riunito nei giorni scorsi il direttivo dell'Avas Ossola. Al termine dell’incontro, al quale ha preso parte anche l'assistente spirituale dei volontari don Giuseppe Ottina, è partita la campagna di tesseramento dei volontari per il 2024. La tessera si rinnova al costo di 10 euro; nel 2023, i volontari iscritti sono stati un centinaio.

“Anche l'Avas, come altre associazioni di volontariato- spiega la presidente Alesssandra Bergamini - ha bisogno di forze fresche, in quanto molti volontari sono avanti negli anni. Per questo l'associazione cerca volontari, in particolare giovani”. L'assemblea ordinaria dei soci è prevista ad aprile.