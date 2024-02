Cultura gastronomica: gli studenti del Maggia diventano insegnanti

Gli studenti delle superiori diventano educatori e insegnano agli alunni delle scuole medie. Succede nella provincia del Vco, dove le classi terze e quarte dell’Istituto di Istruzione Superiore “il Maggia” di Stresa si recheranno dagli studenti di seconda media di tre Istituti Comprensivi della provincia (l’IC Beltrami di Omegna, la scuola Quasimodo dell’IC di Verbania Intra, l’IC Valtoce di Vogogna) per parlare loro dell’importanza dei prodotti gastronomici locali.

Si tratta del progetto "Il nostro territorio: conoscere, conoscersi, socializzare”, grazie al quale si vuole favorire la conoscenza della gastronomia locale anche come espressione culturale, attraverso la connessione e la comunicazione tra generazioni diverse, partendo dagli adulti produttori e professionisti del settore alberghiero-ristorativo fino ad arrivare agli studenti di un istituto superiore e ai più giovani alunni delle scuole medie. L’obiettivo finale è inoltre quello di avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro.

Il metodo di formazione alla base di questo innovativo progetto, partito nel mese di febbraio 2024 e che terminerà nell’autunno successivo, sarà suddiviso in tre fasi. Durante la prima fase, gli alunni delle scuole medie lavoreranno outdoor per entrare in contatto con alcuni produttori locali delle Province di Verbania e Novara, scelti anche tra i beneficiari dei bandi GAL, per “intervistarli” approfondendo così le loro conoscenze e mettendo in pratica nuove abilità. Il secondo step prevede una formazione per gli studenti del Maggia che incontreranno gli esperti di Contorno Viola (associazione di Verbania riconosciuta a livello nazionale come realtà di eccellenza nella consulenza della Peer Education e nella prevenzione dei problemi adolescenziali) per imparare le tecniche dell’educazione e della comunicazione tra pari, una metodologia didattica che si basa su un processo di trasmissione di conoscenze ed esperienze tra i membri di un gruppo di pari. Questa fase vedrà anche l’intervento di professionisti del settore alberghiero e ristorativo che introdurranno agli studenti de il Maggia vari temi collegati ai prodotti locali, dal confezionamento alla cottura alla sostenibilità economica e ambientale. Nella terza e ultima fase gli studenti de il Maggia saranno quindi pronti per recarsi dagli alunni delle medie per approfondire, attraverso la tecnica del peer tutoring, il tema della cultura gastronomica territoriale e guidarli nella realizzazione di alcuni video di storytelling dei piatti e dei prodotti.

All’elaborazione del progetto ha collaborato l’Ufficio scolastico provinciale del Vco che, con l’obiettivo di rendere lo studente partecipe del processo di apprendimento, ha inteso puntare sulla metodologia della didattica orientativa e attiva attraverso la valorizzazione delle potenzialità degli studenti stessi e del territorio.

Tanti sono i partner coinvolti nel progetto "Il nostro territorio: conoscere, conoscersi, socializzare": Contorno Viola, l’Ufficio Scolastico Provinciale, la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Federalberghi Vco, FIPE Alto Piemonte. Il progetto è sostenuto da Fondazione Comunitaria del Vco e gli enti finanziatori sono: l’Ente Bilaterale Territoriale per il Turismo della Provincia del Verbano Cusio Ossola e il GAL Laghi e Monti del Vco.