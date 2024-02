Investire in oro: vantaggi e come farlo

Scegliere attentamente dove investire i propri capitali è importante visti i tempi di continua incertezza che ci ritroviamo a vivere.

Tra le varie opportunità offerte dal mercato, quella di investire in oro rimane una delle più interessanti.

Per quali motivi? Scopriamoli insieme.

Perché un bene rifugio?

Probabilmente avete sentito anche voi l’affermazione secondo cui l’oro sia il bene rifugio per antonomasia. Questa affermazione dipende dal fatto che mantiene inalterato il suo valore anche nei periodi di maggiore instabilità economica e politica.

Attenzione però. Questo non vuol dire che non sia soggetto a sbalzi di valore. Durante la crisi del 2008, ad esempio, il prezzo dell’oro è sceso vertiginosamente in pochi giorni, con una vera e propria corsa alla sua vendita per compensare le perdite sul mercato. Stesso discorso anche nel periodo immediatamente successivo allo scoppio della pandemia di Covid-19. Ma nel lungo periodo, questo asset si dimostra il più stabile anche nei periodi di crisi.

Ciò dipende in parte dalla fiducia che l’oro si è guadagnato nel corso del tempo da parte degli investitori, che lo utilizzano da millenni come mezzo sicuro di scambio ma anche come forma di ricchezza.

La scarsità è un altro punto a favore di questo prezioso metallo. Parliamo infatti di un bene fisico e presente sulla Terra in misura limitata. Questo fattore limita le fluttuazioni di prezzo, data la relativa e controllata stabilità della domanda e dell’offerta.

Soprattutto nei peridi di crisi il prezzo dell’oro tende a salire. Questo perché gli investitori cercano maggiormente rifugi economici sicuri. In un contesto dove le crisi del Medio Oriente e la guerra in Ucraina non sembrano vicine a terminare, molte persone decidono di investire in oro.

Come si può investire in oro

Investire in oro è una scelta consigliata dagli esperti per diversificare il proprio capitale e correre meno rischi. D’altra parte, diversi investitori esperti di trading e che si interessano costantemente all’Andamento oro vedono in questo asset più che un semplice rifugio per dormire sonni tranquilli, ma come un vero e proprio investimento funzionale al profitto.

Ci sono diverse strade percorribili per chi voglia investire in oro.

Una di questa è l’acquisto di oro fisico, tra cui lingotti o monete. Ci sono diverse banche che offrono servizi di custodia sicuri e che si prestano come mediatrici per le compra-vendite che coinvolgono l’oro.

È anche possibile lucrare grazie alla compravendita di ETF (Exchange-Traded-Fund) legati all’oro.

Questi asset sono negoziati in borsa e tengono traccia del prezzo dell’oro. Gli investitori quindi acquistano queste azioni senza possedere fisicamente il metallo. Per operare liberamente non bisogna fare altro che trovare un conto di mediazione, che può essere messo a disposizione da una banca o da un qualsiasi broker che propone trading in CFD (Contratti Per Differenza).

Gli investitori capaci e competenti possono infatti possedere i CFD per poi rivenderli quando il loro prezzo aumenta.

Altre forme di investimento riguardano i futures sull’oro, laddove gli investitori acquistano con l’idea di rivendere oro in una data futura e a un prezzo prestabilito.

Un’altra forma di investimento interessante coinvolge le azioni delle società minerarie, quelle che si occupano dell’estrazione e della vendita di oro sul mercato.

Per concludere, possiamo dire che benché investire in oro sia considerato da molti una scelta sicura, è bene prendere le dovute accortezze.

Soprattutto se vogliamo investire in oro per trarre un profitto, dobbiamo avere la consapevolezza che i mercati (anche quello dell’oro), sono soggetti a molte variabili, e che dovremo tenerci costantemente aggiornati sui segnali di trading che prevedono l’andamento dei prezzi per investire in maniera consapevole e con un rischio calcolato.