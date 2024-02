Basket: la Findomo Pediacooph24 sconfitta da Barbieri Valsesia

Si è complicata la vita, cestisticamente parlando, per la Findomo Pediacooph24. Il ko di ieri al PalaRaccagni contro la Barberi Valsesia obbligherà i granata a vincere all'ultima giornata di stagione regolare a Trecate per staccare il pass per la seconda fase, con il girone dove si gioca per la promozione. Momento non semplice per i granata, apparsi stanchi, un po' svuotati e troppo nervosi, con tanti errori banali al tiro.

Per contro gli ospiti hanno confermato la loro grande crescita: dopo un avvio di stagione pessimo Valsesia ha ingranato le giuste marce ed ora sogna l'impresa. Partita in cui Domo come detto ha faticato tanto, quasi sempre sotto nel punteggio: equilibrato il primo quarto, chiuso sul più 1 dalla Barberi. Carusi ha cercato di trascinare offensivamente i suoi, caricando di falli gli avversari e guadagnandosi tanti viaggi in lunetta, ma la squadra di Boschetti ha chiuso sotto all'intervallo sul 32-38.

Al rientro dagli spogliatoi è migliorata la fase difensiva della Cestistica: tanto è bastato per ricucire lo strappo, annullare il gap e pareggiare a quota 50 al 30'. Nell'ultimo periodo però Gemelli e Canova, autori di 20 e 19 punti, sono tornati ad essere un fattore, Valsesia ha nuovamente allungato ed ha chiuso con merito sul 73-66. Per la Findomo Pediacooph24 20 punti di Carusi, 14 di Clerici e 10 di Maestrone.