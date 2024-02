Conclusi i lavori di ripristino dei muri a secco di Borgomezzavalle e Villadossola

Conclusi definitivamente a gennaio 2024 i lavori di ripristino dei muri a secco realizzati nell’ambito del PNRR- M1C3, Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”, progetto: “Intervento di recupero dei muri in pietra a secco facenti parte del sistema di terrazzamenti nei Comuni di Borgomezzavalle e Villadossola”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.

“L’arte dei muretti a secco” è stata iscritta dall’Unesco nella lista degli elementi immateriali dichiarati Patrimonio dell’Umanità in quanto rappresentano “una relazione armoniosa tra l’uomo e la natura”. Secondo l’UNESCO “l’arte del dry stone walling riguarda tutte le conoscenze collegate alla costruzione di strutture di pietra ammassando le pietre una sull’altra, non usando alcun altro elemento. Si tratta di uno dei primi esempi di manifattura umana ed è presente a vario titolo in quasi tutte le regioni italiane, sia per fini abitativi che per scopi collegati all’agricoltura, in particolare per i terrazzamenti necessari alle coltivazioni in zone particolarmente acclivi”.

Grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nel corso del 2023, sono stati ripristinati muri in pietra a secco per 40 metri lineari in località Viganella e 59 metri lineari in località Cheggio (Comune di Borgomezzavalle) e altri 114 metri lineari in località Varchignoli (Comune di Villadossola). Gli interventi di restauro e di recupero del patrimonio dei terrazzamenti in Ossola si sono resi possibili dopo che, l’Associazione Fondiaria Terra Vi.V.A. nel 2021 aveva attivato il monitoraggio dello stato di fatto dei muri di pietra a secco dei terrazzamenti in collaborazione con Arup Italia, società di ingegneria e consulenza ambientale.