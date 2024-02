Francesca Zanetta in corsa per il consiglio di indirizzo della Fondazione Crt

Tre donne per il ruolo di rappresentante delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola nel consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino: le hanno individuate concordemente i presidenti delle due province, Federico Binatti e Alessandro Lana.

Il nuovo rappresentante dei due territori, che rimarrà in carica per cinque esercizi a partire da quello di nomina, sarà scelto tra Alice Colombo, Anna Chiara Invernizzi e Francesca Zanetta.

Alice Colombo, 32 anni, nata a Vercelli ma novarese di adozione, è una funzionaria amministrativa dell’Università del Piemonte Orientale con una specifica esperienza nelle relazioni internazionali.



Anna Chiara Invernizzi, 55 anni, novarese, docente universitaria anch’essa dell’UPO, è già stata in passato vicepresidente di Fondazione CRT ed è stata ed è impegnata a livello di vertice in diverse altre fondazioni. Attualmente è responsabile per Novara della Fondazione Veronesi, me era stata anche componente del cda di Fondazione Teatro Coccia, nominata dal sindaco Canelli.

Francesca Zanetta, 42 anni, ossolana, è stata per due mandati componente della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo prima come rappresentante del Vco e poi delle organizzazioni del Terzo Settore e in precedenza presidente della Fondazione Comunitaria del Vco.