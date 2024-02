Tornerà quest'anno l'Aprile Varzese

Dopo qualche anno di stop, torna quest'anno l'Aprile Varzese, i festeggiamenti organizzati a Varzo in occasione del Santo Patrono, San Giorgio. Lo ha annunciato la Pro Loco Valle Divedro con grande entusiasmo. L'Aprile Varese è sempre stato uno degli appuntamenti più amati e seguiti di sempre in Ossola, che dava di fatto il via alla bella stagione fatta di feste, sagre e tradizioni popolari.

Con il Covid poi lo stop. Anima dell'Aprile Varzese era stato per anni il compianto Fabrizio Montanari, così amato e costantemente ricordato dalla comunità Varzese. L'attivissimo gruppo della Pro Loco Valle Divedro saprà regalare quest'anno un gran ritorno della festa di Varzo.