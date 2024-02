A giugno 2024 il comune di Varzo andrà al voto per eleggere il sindaco. Nel frattempo, per l’amministrazione uscente è tempo di bilanci. Il sindaco Bruno Stefanetti e la giunta organizzano, per venerdì 23 febbraio alle 20.30, un incontro con la cittadinanza nella torre medievale, per illustrare le attività e i lavori svolti nei cinque anni dall’amministrazione. Seguirà un dibattito.