A scuola in pigiama: torna a Domo la Notte dei Racconti

Venerdì 23 febbraio, alle 18.00, un appuntamento speciale per tutti i bambini delle scuole italiane che aderiscono alla “Notte dei Racconti”. Un’iniziativa nata a Reggio Emilia ma rivolta a tutte le scuole d’Italia, d’Europa e del mondo, per condividere un momento unico: la lettura e l’ascolto di storie, avventure ed emozioni.

Anche le scuole del 2° Circolo di Domodossola prende parte all’iniziativa, con tutte le scuole dell’infanzia, Fernandez, Collodi, Cosasca e Trontano, e tutte le primarie, Cosasca, Trontano e Kennedy. Il tema scelto per l’edizione 2024 della Notte dei Racconti è “A rifare il mondo”, prendendo il via con una “fiaba apristoria” tratta dalle “Favole al telefono” di Gianni Rodari, più precisamente “Il paese con la esse davanti”. A fare da apripista, invece, una poesia di Ilaria Rigoli.

A tutti i bambini è richiesto un abbigliamento comodo, per ascoltare le storie direttamente seduti a terra: per l’occasione, possono andare a scuola direttamente in pigiama.