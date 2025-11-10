La “Carovana dei Pacifici” in marcia per la Giornata dei diritti dell’infanzia

Sarà un corteo colorato, con protagonisti gli alunni del 1° Circolo didattico, insieme ai bambini della scuola primaria Casetti di Preglia e dell’asilo infantile di Piedimulera: giovedì 20 novembre, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Domodossola vivrà una mattinata speciale dedicata alla pace, alla collaborazione e ai valori della convivenza.

Alle 10.00, in via Rosmini, davanti alla scuola Milani, prenderà infatti il via “La Carovana dei Pacifici”, un corteo colorato che vedrà protagonisti gli alunni. I piccoli partecipanti porteranno con sé omini colorati, simboli di amicizia, speranza e armonia, accompagnati da messaggi di pace nati dalle loro riflessioni.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione 20.01, proseguirà a largo Madonna della Neve, dove dalle 10.00 alle 12.30 sarà possibile partecipare al laboratorio creativo “Crea il tuo Pacifico”, aperto a bambini e adulti.

“Educhiamo alla pace è il filo conduttore di questa giornata - spiega la dirigente del 1° Circolo Didattico Patrizia Taglianetti - che vuole ricordare come la pace non sia solo un ideale, ma una pratica quotidiana che nasce da piccoli gesti e da sogni condivisi".