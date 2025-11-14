Istituto Alberghiero Rosmini: riaperto “L’Inizio”, il ristorante didattico dove gli studenti diventano professionisti

Con il nuovo anno scolastico ha riaperto le porte “L’Inizio”, il ristorante didattico dell’Istituto Alberghiero “Mellerio Rosmini” di Domodossola, un luogo in cui gli studenti muovono i primi passi nella loro futura vita professionale. Qui, tra cucina e sala, i ragazzi sperimentano in prima persona ciò che hanno appreso in classe, vivendo l’esperienza di un vero ristorante.

A turni si alternano gli allievi dei corsi di cucina e di sala, impegnati in tutte le fasi del servizio: dalla preparazione dei piatti alla mise en place, fino all’accoglienza e al servizio dei clienti. Un percorso formativo completo, che permette di sviluppare competenze tecniche e relazionali fondamentali per il loro futuro nel settore dell’ospitalità.

"Ogni settimana – spiega Damiano Oberhofer, responsabile del ristorante didattico – proponiamo nuovi menù tematici, che permettono agli studenti di confrontarsi con diverse tradizioni gastronomiche. In questo periodo stiamo lavorando sui menù regionali, e abbiamo già esplorato le cucine del Piemonte e della Toscana, con molte altre ancora in programma".

Il ristorante didattico “L’Inizio” è aperto al pubblico il mercoledì e il giovedì, ma l’accesso è solo su prenotazione: i posti sono limitati e vanno spesso esauriti con largo anticipo. È possibile prenotare chiamando il numero 0324 482152 oppure scrivendo a inizio@alberghierorosmini.it.

Un pranzo al ristorante didattico non è solo un’esperienza gastronomica di qualità, ma anche un modo per sostenere i giovani talenti dell’alberghiero, che con entusiasmo e professionalità si mettono alla prova per costruire il loro futuro.