Pmi Day, le aziende del Vco aprono le porte agli studenti

Anche quest’anno il comitato piccola industria di Unione Industriale del Vco aderisce al Pmi Day, la giornata nazionale delle piccole e medie imprese. L’evento, giunto alla sua sedicesima edizione, è organizzato da Piccola Industria di Confindustria e quest’anno si terrà venerdì 14 novembre. Il Poi Day si pone l’obiettivo di avvicinare il mondo della scuola a quello dell’impresa tramite una serie di visite guidate nelle aziende.

Per le realtà aziendali del territorio sarà l’occasione per farsi conoscere e presentarsi agli studenti, mentre per gli alunni sarà possibile visitare e osservare da vicino gli impianti e le strutture produttive. Tramite questa iniziativa si vuole far comprendere l’importanza delle piccole e medie imprese all’interno del tessuto produttivo nazionale e locale, portando a visionarne da vicino la struttura organizzativa, le lavorazioni, i beni e i servizi prodotti ed erogati. Unione Industriale Vco intende anche dare rilevanza alle piccole e medie imprese, che danno lustro e spessore al sistema imprenditoriale del territorio.

Anche quest’anno la giornata fa registrare numeri importanti: sono in tutto 275 gli studenti provenienti da quattro istituti superiori: Ferrini-Franzosini e Cobianchi di Verbania, Marconi-Galletti-Einaudi di Domodossola e Dalla Chiesa-Spinelli di Omegna. Quindici invece le aziende che andranno a ospitare le classi: Adi, Amea, Calflex, Emisfera Società Cooperativa, Jam Area, Langensee, Lavanderia Milanese Verbania, Netwelink, Marini, Matia. Schelling Raising Fillet 1867, Steam, Tecnolab del lago Maggiore, For.Met, Warning Studio.

Gli studenti potranno osservare da vicino il lavoro che viene svolto all’interno di un’impresa, ascoltando dalla voce degli imprenditori e di chi vi opera, la storia, i successi e i progetti futuri: in tal modo, i ragazzi potranno constatare personalmente l’impegno e la dedizione che gli imprenditori e i lavoratori dedicano alla realizzazione di prodotti di qualità, caratteristica che contraddistingue le imprese del Vco.