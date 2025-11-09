Open days in Ossola: un’occasione per scegliere consapevolmente il proprio futuro

La scelta della scuola superiore rappresenta per ogni studente di terza media un momento decisivo, che segna l’inizio di un nuovo percorso di crescita personale e formativa. Gli open days organizzati dalle scuole dell’Ossola offrono l’opportunità di conoscere da vicino l’offerta educativa del territorio, visitare gli ambienti di apprendimento, incontrare docenti e studenti, e scoprire i progetti che caratterizzano i diversi indirizzi di studio.

Il liceo “Giorgio Spezia” di Domodossola aprirà le proprie porte sabato 13 dicembre, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, e sabato 17 gennaio 2026, dalle 9.00 alle 12.30. In entrambe le giornate studenti e insegnanti accoglieranno i visitatori e li accompagneranno nella scoperta della scuola e dei suoi cinque indirizzi: classico, scientifico, scientifico opzione scienze applicate, linguistico ed economico sociale. Durante gli open day sarà possibile anche prenotarsi per le lezioni di prova nelle discipline di indirizzo, riservate agli studenti che si iscriveranno alle classi prime.

Le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente durante la giornata del 13 dicembre oppure tramite il modulo disponibile online. È inoltre possibile fissare colloqui individuali con le docenti referenti dell’orientamento, contattando la scuola al numero 0324 44740.

Anche il Rosmini International Campus di Domodossola propone una serie di appuntamenti per presentare i suoi licei delle scienze umane, economico sociale internazionale e artistico. Le giornate di scuola aperta si terranno il 22 novembre, il 13 dicembre e il 17 gennaio. Al mattino, dalle 10.00 alle 13.00, saranno visitabili le sedi di via Mattarella 5 per gli indirizzi scienze umane e opzione economico sociale, mentre al pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.00, l’accoglienza proseguirà nella sede di via Canuto 12 dedicata al liceo artistico.

L’istituto agrario “Silvio Fobelli” di Crodo propone invece un ricco calendario di incontri sia online sia in presenza. Le famiglie potranno partecipare a presentazioni su Google Meet lunedì 24 novembre e lunedì 19 gennaio dalle 18.00 alle 19.00, prenotandosi telefonicamente o via e-mail. Sono previste inoltre due anteprime in diretta Facebook, venerdì 14 novembre e venerdì 12 dicembre dalle 18.00 alle 18.30, durante le quali la dirigente scolastica illustrerà i principali laboratori e le attività professionalizzanti dell’istituto, che spaziano dalle erbe officinali all’apicoltura, dalla selvicoltura al caseificio, fino alla cantina vinicola e al birrificio. Gli open day in presenza si svolgeranno sabato 15 novembre e sabato 13 dicembre con accessi programmati alle 10.00, 12.00 e 14.00, durante i quali sarà possibile visitare l’istituto e il convitto, assistere a dimostrazioni e incontrare docenti, educatori e studenti.

L’istituto tecnico “Marconi Galletti Einaudi” organizza tre momenti di apertura al pubblico per far conoscere da vicino i propri indirizzi e laboratori. Il primo è previsto per sabato 13 dicembre, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, seguito da un secondo open day sabato 17 gennaio, dalle 9.00 alle 13.00. Entrambi si svolgeranno nelle sedi di via Oliva e via Ceretti, dove saranno presentati i percorsi tecnici e liceali dell’istituto. Il calendario si concluderà venerdì 30 gennaio, dalle 19.00 alle 22.00, con l’Open Night, un’esperienza serale che permetterà di visitare i laboratori, incontrare professionisti dei vari settori e approfondire il legame tra formazione scolastica e mondo del lavoro.

Anche l’istituto alberghiero “Rosmini” di Domodossola offre la possibilità di visitare la scuola: sabato 29 novembre, sabato 13 dicembre e sabato 10 gennaio, dalle 9.00 alle 12.00. L’istituto è inoltre disponibile, su richiesta, a organizzare incontri personalizzati in presenza o online, in base alle esigenze delle famiglie. Per prenotare è possibile contattare la segreteria al numero 0324 482152 o scrivere a orientamento@alberghierorosmini.it.

Infine, il Formont di Villadossola, in via Boldrini 38, dove sono attivi i corsi per operatore della ristorazione e per allestimento sala e somministrazione di piatti e bevande, accoglierà studenti e famiglie sabato 22 novembre dalle 9.00 alle 17.00 e sabato 17 gennaio dalle 16.00 alle 19.00. Per ricevere informazioni o prenotarsi è possibile contattare la scuola al numero 0324 54056, scrivere a cfp-villadossola@formont.it o consultare le pagine social “Formont Valli dell’Ossola” su Facebook e @formont_villadossola su Instagram.