Al via all’Istituto Marconi Galletti Einaudi il progetto ‘Sbullizziamoci’

Prende il via domani, venerdì 7 novembre, all’Istituto Superiore “Marconi Galletti Einaudi” di Domodossola il progetto “Sbullizziamoci”, un percorso di formazione e sensibilizzazione dedicato alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Il progetto, fortemente voluto dal dirigente scolastico Gaudenzio D’Andrea e coordinato dalla docente Barbara Morana, prevede una serie di incontri che coinvolgeranno studenti, insegnanti ed esperti, in un confronto aperto e costruttivo sui temi del rispetto, dell’uso consapevole dei social e delle relazioni digitali.

Il primo appuntamento si terrà il 7 novembre con l’intervento dell’avvocato Crapanzano. Seguiranno altri incontri tra novembre e febbraio con i contributi dei docenti Merante, Morana e Pitasi, approfondendo diversi aspetti legali, psicologici e sociali legati al fenomeno.

L’iniziativa si ispira alle linee di orientamento del Ministero dell’Istruzione e del Merito e alla normativa che ha istituito la “Giornata del Rispetto”, da celebrarsi ogni anno il 20 gennaio: proprio in quella data è previsto uno degli appuntamenti del progetto.