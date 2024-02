Alle Milani arrivano le Stem Girls per insegnare le materie scientifiche FOTO

Alle Milani arrivano le Stem Girls, studentesse dell'indirizzo chimico biologico che, guidate guidate dalla professoressa Michela Cesprini, hanno iniziato a fare da tutor alle bambine della scuola primaria, guidandole in un percorso di apprendimento innovativo e utilizzando i nuovissimi laboratori dell'istituto Marconi e le aule innovative delle Milani.

"Il mondo imprenditoriale è alla costante ricerca di profili Stem, attualmente manca il 60% di queste figure, con un divario nettissimo di genere - spiega la dirigente del I Circolo Didattico Patrizia Taglianetti - Le ragazze che intraprendono carriere scientifiche e tecnologiche sono pochissime rispetto ai maschi, con un rapporto al massimo di uno ogni sei laureati. Pertanto il Ministro Valditara ha varato in autunno delle apposite linee guida, per fare in modo che le materie STEM diventino strutturali nelle scuole, dall'infanzia alle superiori e colmare lo squilibrio tra maschi e femmine, anche alla luce dei progetti finanziati dall'UE".

Da qui nasce il progetto Stem Girls delle scuole Milani, in collaborazione con l'IS Marconi Galletti Einaudi, progetto ideato per aumentare le competenze e il livello di formazione delle bambine.