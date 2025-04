A Piedimulera nuovi investimenti per elementari e asilo

Prosegue l’impegno per l’edilizia scolastica nel comune di Piedimulera, con nuovi lavori già in corso e altri programmati per i prossimi mesi. A darne notizia è Alessandro Lana, presidente della Provincia del Vco.

“Proseguiamo a investire in edilizia scolastica – ha scritto Lana –. Al consiglio comunale annunceremo altri importanti interventi e migliorie sia sulla scuola elementare che sull'asilo”. Tra i lavori già avviati figura l’installazione di nuovi neon a Led nelle scuole elementari, un intervento che va nella direzione dell’efficientamento energetico e della sostenibilità.

Lana ha inoltre confermato che altri lavori sono in programma e saranno effettuati durante le vacanze estive, così da evitare interferenze con le attività didattiche.