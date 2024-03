Ci sono molte persone che si informano ogni giorno rispetto agli incentivi cambio caldaie e parliamo di quelle persone che hanno intenzione di sostituire un loro dispositivo che ormai è troppo vecchio e non è solo il fatto che sia vecchio, ma anche il fatto che ne vogliono uno più efficiente da tutti i punti di vista e soprattutto più moderno.

Intanto per una questione di efficienza energetica visto che come tutti sappiamo le caldaie più vecchie sono molto meno efficienti dal punto di vista energetico rispetto ai modelli più recenti e quindi se pensiamo di sostituirne uno avremo l’obiettivo di sicuro di ridurre il consumo di energia e quindi tutte le spese legate al riscaldamento, che anzi è un obiettivo che non possiamo non avere visto gli ultimi anni di caro energia.

Infatti, i nuovi modelli di caldaie in genere sono progettati per utilizzare il combustibile in maniera molto più razionale e riducendo soprattutto gli sprechi ma non è solo questa la differenza.

Un'altra caratteristica che li contraddistingue a differenza dei vecchi modelli è che quest'ultime erano delle caldaie obsolete che emettevano una quantità significativa di gas ad effetto serra e anche altri gas nocivi nell'atmosfera.

Mentre adesso con le nuove caldaie a condensazione, perché praticamente di quelle stiamo parlando quando ci riferiamo alle nuove caldaie, sono delle caldaie che si contraddistinguono per essere dei modelli a bassa emissione e questo ne riduce l'impatto ambientale e contribuisce la lotta contro il cambiamento climatico e soprattutto migliora la qualità dell'aria.

Oltre al fatto che le nuove caldaie offrono anche una migliore regolazione della temperatura e un maggiore comfort termico all'interno di quel locale specifico, questa è un'altra cosa importante.

Non è un caso che poi quando si fa riferimento alla transizione energetica si parla sempre di adottare delle caldaie con basse emissioni o installare sistemi di riscaldamento alternativi e parliamo ad esempio delle caldaie a biomassa.

Molte persone sfruttano gli incentivi per acquistare una caldaia

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte molte persone sfruttano gli incentivi che ormai sono presenti da vari anni per acquistare una caldaia e quando parliamo di incentivi parliamo di bonus fiscali naturalmente.

Nello specifico soprattutto all'inizio questi incentivi e questi bonus fiscali venivano concessi dai Governi perché si volevano stimolare le persone e già ne abbiamo accennato nella prima parte, a sostituire le loro vecchie caldaie a camera stagna che inquinavano e sprecavano tanto per le nuove caldaie a condensazione e infatti questi incentivi sono stati molto importanti da questo punto di vista.

Come sappiamo quando si parla di bonus fiscali si parla della possibilità di risparmiare dalle tasse, mentre in certi casi c'è addirittura la possibilità di ricevere il cosiddetto sconto in fattura che ci permette di risparmiare immediatamente una bella somma e si parla addirittura in certi casi anche del 65%, senza dover aspettare gli anni successivi.

Oltre al fatto che dobbiamo sempre considerare che molte volte ormai queste caldaie è possibile acquistare a rate e questa è un'altra grande comodità.