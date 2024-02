Preioni: "La ricandidatura di Cirio è positiva, la Lega ha fatto tanto per il Piemonte"

“La conferma di Alberto Cirio candidato alla presidenza è una buona notizia per il nostro Piemonte”, afferma Alberto Preioni, presidente del Gruppo Lega in Piemonte. “Sono stati cinque anni di buon governo, guidato da 7 assessori della Lega e 22 nostri consiglieri. Siamo stati determinanti in tutte le decisioni importanti e grazie al lavoro della nostra squadra il Piemonte è ripartito. Molto è stato fatto: abbiamo disegnato il futuro del Piemonte, ora serve continuità per dare slancio e vigore allo sviluppo del nostro territorio, con l'opportunità dell'autonomia differenziata”.