Frana a Bognanco, Lana: "Trovato un ponte bailey pronto da installare nel fine settimana"

Continuano le operazioni per la messa in sicurezza della strada della Val Bognanco dopo la frana caduta negli scorsi giorni e per creare una nuova strada, sia pedonale che per i veicoli, per permettere ai residenti di non rimanere isolati a lungo.

“Dopo nuove interlocuzioni con la Protezione civile, i tecnici e la ditta che lavora alla pista si è riusciti nella giornata di ieri a trovare un ponte bailey pronto certificato e pronto da installare”, spiega il presidente della Provincia Alessandro Lana. “La ditta Frua in questi giorni, nonostante la pioggia incessante, ha lavorato per preparare le "spalle" di appoggio del ponte. Nella mattinata di oggi verrà consegnato il bailey mentre sabato e domenica una squadra di 8 installatori procederanno con la sua posa”.

“A questo punto – prosegue Lana - la ditta procederà a proseguire la strada a lato che sale sulla strada Provinciale senza sosta. Parallelamente, ieri è stato consegnato dal geologo il progetto di fattibilità tecnica economica delle lavorazioni da effettuare sul versante, dove i primi affidamenti in somma urgenza verranno fatti già domani o al più tardi lunedì mattina”.

“La priorità resta ovviamente la viabilità – conclude il presidente del Vco - per togliere la valle dell'isolamento, ma è importante che anche sul versante si proceda quanto prima. Anche a livello finanziario abbiamo fatto tutto ciò che era possibile ed ho firmato un decreto urgente per destinare delle somme per coprire almeno una parte di costi, in attesa di avere un aiuto dalla Regione. Quotidianamente ci si coordina con il Comune, i volontari e tutte le maestranze che stanno lavorando in questa complessa e delicata situazione”.