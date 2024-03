Luigi Songa: "Il movimento “Indipendenza!” sempre più presente sul territorio del Vco"

“La politica potrà rigenerarsi davvero solo riscoprendo una militanza radicata sui territori ma sempre capace di guardare alle grandi questioni”. Con questa consapevolezza i dirigenti locali di “Indipendenza!”, il partito fondato da Gianni Alemanno e che sta lavorando per costruire una forza d’alternativa oltre le novecentesche categorie di destra e sinistra, stanno dipanando la propria azione su tutto il Vco, ma non ripiegati sulle sole logiche immediate del voto.

“In questi giorni – annuncia il segretario provinciale Luigi Songa, componente anche della Direzione Nazionale – stiamo costituendo nuovi circoli. Una presenza volta a costruire un rapporto con i cittadini, ma che non dimentica mai le sfide globali”. Una rete che “immaginiamo possa essere fattore di sovranità partendo dal basso, proprio per questo capace di unire la dimensione locale a quella mondiale”.

Ora “Indipendenza!” si prende a cuore i cristiani in Terra Santa, aderendo alla raccolta fondi dell’Associazione culturale “Identità Europea” indirizzata direttamente al Patriarcato Latino di Gerusalemme, guidato dal cardinale Pierbattista Pizzaballa. “A partire dal 7 ottobre dello scorso anno – spiega Luigi Songa – gli attacchi militari del Governo di Israele hanno causato nella Striscia di Gaza quasi 30mila morti. Le chiese e le Istituzioni (Ordini religiosi, Ospedali e Scuole) dei cattolici e di altre confessioni cristiane orientali sono diventate il rifugio di tutti gli abitanti della Striscia, senza distinzioni di appartenenza religiosa. Proprio per questo tali Istituzioni stanno pagando un tributo di sangue umano terribile a causa dei bombardamenti israeliani, nel silenzio dell’Unione Europea e dell’intero Occidente. Tutti noi abbiamo il dovere morale di fare la nostra parte, in nome della Pace, dando concreto seguito agli appelli dell’unico leader mondiale che davvero sta lavorando contro le guerre: papa Francesco”.

È possibile donare tramite bonifico bancario sul conto corrente 0970006894 intestato ad “Associazione Identità Europea”, presso Banca Popolare Valconca, Cod. IBAN: IT04F0579224201CC0970006894, indicando nella causale “Pro Terra Santa – anonimo” se volete che il vostro nome rimanga sconosciuto. “Pro Terra Santa – nominale” se volete che il vostro nominativo sia aggiunto a quelli degli altri donatori che sceglieranno questa opportunità.