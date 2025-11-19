 / Politica

L'onorevole di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza in visita allo scalo di Domo2

Il 21 novembre il componente della Commissione Trasporti effettuerà un sopralluogo, seguito da un confronto con gli operatori della logistica

Venerdì 21 novembre l’onorevole Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo e componente della Commissione Trasporti, sarà in visita allo scalo intermodale Domo2. La visita avrà come focus principale le criticità e le prospettive future dell’asse ferroviario del Sempione e prevede un sopralluogo allo scalo con un confronto con gli operatori della logistica e del trasporto.

l.b.

