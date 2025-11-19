L'onorevole di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza in visita allo scalo di Domo2

Venerdì 21 novembre l’onorevole Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo e componente della Commissione Trasporti, sarà in visita allo scalo intermodale Domo2. La visita avrà come focus principale le criticità e le prospettive future dell’asse ferroviario del Sempione e prevede un sopralluogo allo scalo con un confronto con gli operatori della logistica e del trasporto.
