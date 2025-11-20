Enrico Barbazza candidato alla Presidenza della Provincia VCO: “Un progetto civico per un territorio unito”

Enrico Barbazza, sindaco di Malesco, sarà il candidato del centro sinistra alla Presidenza della Provincia del Verbano Cusio Ossola. Se la vedrà con Giandomenico Albertella, candidato designato dal centro destra. "La candidatura nasce da un percorso condiviso con numerosi sindaci del territorio. Un cammino costruito passo dopo passo tra amministratori civici e locali che hanno individuato in lui la figura capace di rappresentare una Provincia più vicina ai cittadini e alle esigenze dei Comuni, soprattutto quelli più piccoli" si legge nel comunicato a firma del gruppo dell'attuale minoranza provinciale di Progetto Vco.

Secondo i promotori, la proposta punta a una Provincia inclusiva, autonoma e libera da condizionamenti politici, capace di garantire continuità amministrativa, ascolto e supporto concreto ai sindaci del VCO. Una linea che si inserisce nella tradizione del lavoro portato avanti da Progetto VCO, realtà civica che da anni rappresenta un riferimento stabile e credibile per molte amministrazioni del territorio.

La candidatura sarà presentata ufficialmente nei prossimi giorni durante una conferenza stampa. In quell’occasione saranno illustrati nel dettaglio i punti programmatici, le priorità amministrative e il calendario dei principali appuntamenti elettorali.

L’avvio della campagna punterà su un forte coinvolgimento degli enti locali: una fase di confronto e ascolto rivolta a tutti gli amministratori del territorio, con l’obiettivo dichiarato di costruire una visione del “noi”, alternativa – sottolineano i promotori – alla cultura individualistica del “io”. La scelta di Barbazza come candidato vuole rappresentare la continuità di un approccio concreto, amministrativo e pragmatico, radicato nelle comunità locali. Una figura che – secondo i sindaci che lo sostengono – può incarnare una Provincia capace di dialogare con tutti, valorizzare le specificità del territorio e affrontare le sfide future con un metodo condiviso.