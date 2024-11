Promozione, la Juve Domo vince e torna in vetta

Non era facile per la Juve Domo affrontare la trasferta di Arona, in casa di una diretta concorrente, dopo la sonora sconfitta contro l’Ivrea del turno precedente. Invece i granata tirano fuori una prestazione autoritaria e si impongono con un secco 2-0, grazie all’autorete di Antonioli alla mezzora e alla rete di Zani sul finire del primo tempo. Nella ripresa l’espulsione di Bianchi a venti minuti dalla fine toglie ai padroni di casa ogni possibilità di rimonta, per gli ossolani sono tre punti d’oro che valgono la vetta, vista la concomitante sconfitta dell’Ivrea contro il sorprendente Orizzonti, e il pareggio del Cossato a Feriolo.

Molto soddisfatto mister Michael Nino: “Grande vittoria, dopo un gran primo tempo, che abbiamo chiuso con due gol di vantaggio, creando anche altre occasioni da rete. Poi ovviamente qualche occasione l’ha avuta anche l’Arona, perché stiamo comunque parlando di un’ottima squadra, è stata una bella battaglia. Devo essere onesto, i ragazzi hanno fatto una delle prestazioni migliori di quest’anno, a livello di solidità, di concentrazione, di palleggio, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo ci siamo difesi, perché in un campo così bisogna anche sapersi difendere, comunque grande prestazione da parte di tutti, di chi ha iniziato e di chi è subentrato. Ora siamo tornati in vetta, vogliamo restare lì il più a lungo possibile: per ora ci godiamo il momento, poi in settimana lavoreremo sul prossimo match, che sarà delicatissimo, contro il Feriolo”.

A proposito di Feriolo, i ragazzi del direttore sportivo Tamborini al “Galli” conquistano un ottimo punto contro l’ambizioso Cossato: i gialloblù erano reduci da una settimana tormentata, con la fine dell’era Pissardo e l'arrivo sulla panchina di Luca Porcu.

La reazione d’orgoglio dei lacuali non è però mancata, e addirittura è il Feriolo a portarsi in vantaggio per primo, con la rete di Marchionini alla mezzora, e a chiudere avanti la prima frazione. Nella ripresa pareggia il Cossato dopo pochi minuti, ma il fortino gialloblù regge e arriva un punto meritato che fa morale.

Rinviate le partite dell’Omegna, che in settimana aveva esonerato il tecnico Ramazzotti, e dell’Ornavassese, che avrebbe dovuto affrontare la Union Novara. Le gare verranno recuperate in un giorno infrasettimanale a dicembre, le date verranno ufficializzate a breve.

Risultati:

Omegna - Fulgor Chiavazzese rinviata; Cameri - Gattinara 0 - 2; Dufour Varallo - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella Rinviata; Feriolo - Città Di Cossato 1 - 1; Ivrea - Orizzonti Canavese 0 - 1; Montanaro - Virtus Vercelli 0 - 3; Ornavassese - Union Novara rinviata; Arona - Juventus Domo 0 - 2

Classifica:

Juve Domo 25 - Ivrea 24 - Città Di Cossato 23 - Arona 21 - Fulgor Chiavazzese RV 20 - Gattinara 19 - Virtus Vercelli 18 - Cameri 17 - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella, Dufour Varallo 15 - Orizzonti Canavese 13 - Montanaro 12 - Omegna 7 - Ornavassese, Union Novara, Feriolo 4