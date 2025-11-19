Autonomia Piemonte, Preioni: “La pre-intesa è un passo storico verso un’Italia più federale”

La firma della pre-intesa tra il Ministro Calderoli e il Presidente della Regione Piemonte Cirio – che avverrà oggi a Torino – rappresenta un momento atteso, costruito con pazienza e determinazione, un passaggio che segna un avanzamento concreto verso un'autonomia moderna, pienamente ancorata alla nostra Costituzione. Un percorso che la Lega ha sostenuto senza mai arretrare, convinta che solo riportando competenze e decisioni più vicino ai territori si possa garantire una crescita equilibrata e duratura. Protezione civile, previdenza complementare integrativa, professioni e ambito sanitario sono le prime quattro materie su cui la Regione è pronta a fare un salto di qualità. Parliamo di ambiti strategici, non ideologici, in cui il Piemonte può finalmente mettere a frutto le sue competenze e la sua serietà amministrativa.



Nel 2019, quando ero capogruppo in Consiglio regionale, la Lega fece approvare ed estendere le materie di competenza. Fu un gesto simbolico e politico allo stesso tempo, perché segnava la volontà chiara dei territori di riprendersi ciò che per troppi anni era rimasto intrappolato nei meandri della burocrazia centrale. Oggi anche quel seme, piantato allora, sta dando finalmente i suoi frutti. Questa pre-intesa è un mattone che contribuirà a costruire un'Italia autenticamente federale, più snella e più efficiente: è il risultato di anni di battaglie politiche, di referendum popolari, di un lavoro costante che spesso si è scontrato con la resistenza del centralismo romano. Ora, finalmente, quel lavoro e quella lotta trovano una risposta. E in questo traguardo il mio pensiero va al Senatùr, Umberto Bossi: a lui dobbiamo l'intuizione, la visione e il coraggio che ancora oggi ci guidano”.



Così il sottosegretario Alberto Preioni commenta la firma della pre-intesa tra il Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie e la Regione Piemonte