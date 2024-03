Trionfo sulla neve per l'Istituto Marconi Galletti Einaudi

Sono lusinghieri i risultati ottenuti dagli studenti dell’ I.I.S. Marconi Galletti Einaudi alle fasi provinciali dell’attività GSS sport invernali sci alpino, svoltesi di recente a Domobianca.

Spiccano il primo posto guadagnato da Fabio Ferraris, di 3a Informatici, campione provinciale di sci alpino 2023/24 e il trionfo della squadra maschile, che annovera, insieme a Ferraris, Matteo Ciapponi e Filippo Di Lenardo, entrambi di 1a Liceo Sportivo A.

In campo femminile brillano il 1° e il 3° posto di Alessandra Tabarini e Martina Pagani, entrambe di 2a Liceo Sportivo B. Sono andati molto bene per i giovani atleti del Marconi Galletti Einaudi anche i Campionati Regionali svoltisi a Bardonecchia il 27 febbraio. Serena Arrigoni, di 1 a Liceo Sportivo A si è classificata prima ed è campionessa regionale in una giornata che ha visto la squadra femminile classificarsi 2a mentre in campo maschile Filippo Di Lenardo è risultato 2° e Matteo Ciapponi 5°.