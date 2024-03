Frana a Crodo, rientrate a casa tre delle quattro famiglie

‘’Tre delle quattro famiglie evacuate sono già rientrare nelle case. Ne resta fuori ancora una perché è quella dell’abitazione più esposta sotto la frana’’. Così Ermanno Savoia, sindaco di Crodo, spiega il quasi ritorno alla normalità a Rencio, dove giovedì scorso è caduta una frana che ha costretto all’evacuazione di alcune famiglie.

Savoia ha dunque parzialmente revocato l’ordinanza e ora guarda ad interventi di risanamento dell’area.

‘’Siamo in attesa di fare un altro sopralluogo sulla frana – dice il sindaco – e ci sarà l’intervento dell’impresa incaricata di fare dei disgaggi. Di buono c’è che il tempo si sta mettendo a posto e che la frana, secondo il geologo, si è in parte assestata’’.

Savoia ricorda di aver già interessato la Regione per dare il via ai lavori di somma urgenza e intervenire per proteggere l’abitato.