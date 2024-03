"Relazioni e affettività": al via il nuovo progetto di Rosmini International Campus

Ha preso il via ieri, lunedì 11 marzo, il progetto “Relazioni e Affettività”, ideato e condotto dalla professoressa e pedagogista Elena Mascaro e coordinato dalla professoressa Simonetta Aru, che coinvolge i ragazzi della scuola media del Rosmini International Campus di Domodossola.

Il progetto si pone come obiettivo principale lo sviluppo della consapevolezza relazionale dei giovani con il conseguente incremento della riflessione su di sé e la valorizzazione delle dinamiche interpersonali positive. Le attività prevedono incontri di riflessione e lezioni psico-educative sulla tematica delle relazioni, rivolte tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

Durante il percorso i ragazzi avranno l’occasione di esplorare le proprie capacità e potenzialità, utili per riflettere sul loro futuro e sulla loro vita. Inoltre, sarà un’occasione di accrescimento delle proprie conoscenze riguardo una tematica esistenziale fondamentale, soprattutto per il momento evolutivo della pre-adolescenza.

Elena Mascaro è docente Filosofia nella Svizzera Italiana, Pedagogista e Counselor professionale in formazione. Nel 2021 ha pubblicato il libro con la LAS (pubblicazioni dell’Università Pontificia Salesiana) “Antropologia per adolescenti”, basandosi sull’esperienza del progetto ideato e sperimentato nelle classi del biennio del Liceo delle scienze umane del Rosmini International campus. Sulla scia dell’esperienza progettuale di “Antropologia per adolescenti”, nasce questo nuovo percorso che si apre ai ragazzi più giovani della scuola media.