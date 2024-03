Expo italo-svizzero, Antonio Pagani: "Un'occasione rara e unica per la città"

Il comune di Domodossola ha istituito il comitato per valutare se vi siano ancora ad oggi le condizioni economiche e sociali per sostenere l'Expo italo-svizzero e, in caso positivo, di promuoverne la realizzazione.

La notizia è stata salutata con entusiasmo da Antonio Pagani, presidente della Fondazione Ruminelli e vicepresidente della Pro Loco. Pagani conosce bene l'expo italo-svizzero che ogni 25 anni si tiene a Domodossola. Nel 1925, alla prima Expo, il nonno Pietro Frattini era nel comitato organizzatore; nel 1950 Antonio Pagani aveva sette anni e ricorda che andava a giocare all’interno del recinto dell’Expo. Nel 1975 era un ragazzo, ed era responsabile delle manifestazioni; nel 2000, infine, era presidente della Pro Loco ed era vicepresidente del comitato organizzatore.

“Quella del 2000 – racconta Pagani - fu un successo, 55mila visitatori e 400 stand subito venduti. In quell’anno mi occupai delle trattative con la famiglia Girola per avere la disponibilità dell'area. Ritengo che l’Expo italo-svizzero – prosegue Antonio Pagani - sia un’occasione rara e unica per la città, aspettiamo la convocazione della riunione. Io sono un'entusiasta dell''iniziativa, lo ero nel '75 e nel 2000 e lo sono in particolare oggi con la città rimessa a nuovo ed elegante. L'amministrazione e il comitato faranno un rapido sondaggio: occorrerà sentire i cantoni del Vallese e del Ticino, la Provincia, la Regione, le associazioni di categoria sia del Vco che svizzere. Occorrerà poi individuare l'area, ma quale vetrina migliore potrebbe esserci per Domodossola. Sarà importante affidarsi a professionisti creare un ufficio organizzativo che operi a tempo pieno. Nel 2000 ricordo che l’organizzazione fu affidata all’ex direttore del personale della Sisma Mauro Azzini”.